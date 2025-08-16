Общество

Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полной

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители города Волжского Волгоградской области, возмущенные тоном объявления о проверке счетчиков горячего водоснабжения. Местные жители называют такие сообщения, в которых идет отсылка на постановление правительства России, некорректными и даже нелепыми.

- На досках объявлений МКД у нас появилось объявление-предупреждение. Самое интересное, что почитав постановление правительства, к которому отсылают эти коммунальщики, выясняется, что они сами его и нарушают, - считают жители одной из 10-этажек на улице Мира в 38-ом микрорайоне. - Данный формат уведомления не предусмотрен документом, объявление размещено с нарушением сроков, не указаны точная дата и время для собственников и т.д. И самое главное, «угроза» о начислении по среднемесячному расчету вообще неправомерна здесь. Интересно послушать комментарии администрации компании к такому нелепому уведомлению.


Волжане поясняют, что объявление они увидели на информационных досках буквально за день до даты проверки.

В тексте объявления, которые жители прислали в редакцию, указано, что 12 августа они должны обеспечить допуск сотрудников в жилые помещения и подготовить документацию на индивидуальные приборы учета горячего водоснабжения. 

- В случае недопуска сотрудников в жилые помещения расчет за горячее водоснабжение будет производиться, согласно п.59 (б) ППРФ от 06.05.2011 г. №354 (ред. от 23.02.2019г.) исходя из среднемесячного объема, - говорится в объявлении.

Здесь же указано, что по возникающим вопросам можно обращаться в ООО «Межрегиональный расчетный центр» по телефону.

Отметим, что журналисты ИА «Высота 102» попытались дозвониться по этому номеру. Вначале пришлось долго «пробиваться» через бот, который настойчиво требовал сформулировать причину обращения в расчетный центр. Потом все же удалось соединиться с женщиной-оператором, которая выслушала вопрос и сказала, что соединит с другим специалистом по Волжскому. В итоге журналист оказался восьмым в очереди, которая никак не хотела двигаться. «Провисев» приличное время на телефоне, пообщаться со специалистом по Волжскому так и не удалось. 

В итоге ООО «Межрегиональный расчетный центр» комментарий по указанному объявлению оперативно получить не получилось. 

В этом объявлении, отметим, его автор ссылается также на п.85 постановления правительства от 06.05.2011 №354, в соответствии с которым проводится контрольная проверка приборов учета.

В указанном документе, куда также заглянули журналисты ИА «Высота 102», четко прописано, каким образом осуществляется такая проверка. Потребителя должны предупредить об этом не позднее 14 дней до даты проведения проверки. Это условие, как утверждают жильцы, не было исполнено.

Кроме того, в извещение должна быть указана не только дата, но и время проверки. Разъяснена необходимость допуска в указанное время и последствия бездействия потребителя или его отказа в допуске.

Если потребитель по каким-то причинам не может в указанное время находиться в своем жилом помещении, например, из-за отъезда, то он также должен уведомить об этом проверяющих в срок не позднее 2 дней до даты проведения проверки.

В случае отказа потребителя составляется акт о недопуске к прибору учета соответствующим образом, прописанном в постановлении. 

- В случае составления предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов с даты составления такого акта исполнитель вправе производить расчет платы за коммунальные услуги исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, - поясняется в указанном документе.

Если  в адрес редакции поступит комментарий по этой ситуации ООО «Межрегиональный расчетный центр», то ИА «Высота 102» его также опубликует.

К слову, жители 10-этажки по улице Мира отметили, что 12 августа никаких проверяющих в своем доме они так и не увидели.

Фото читателей ИА «Высота 102»

