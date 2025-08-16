Аэропорт Волгограда возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 13:22. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Росавиации.

- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. – В период действий ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета.

Напомним, что ограничения были введены в 11:44.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, в настоящее время в Волгограде задерживаются 7 рейсов на вылет в Москву и Санкт-Петербург. Четыре самолета из этих городов не смогли вовремя приземлиться в Волгограде. В качестве запасного использовался аэродром в Саратове.