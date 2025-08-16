Общество

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Общество 16.08.2025 13:38
0
16.08.2025 13:38


Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты в 13:22. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Росавиации.

- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. – В период действий ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета.

Напомним, что ограничения были введены в 11:44.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, в настоящее время в Волгограде задерживаются 7 рейсов на вылет в Москву и Санкт-Петербург. Четыре самолета из этих городов не смогли вовремя приземлиться в Волгограде. В качестве запасного использовался аэродром в Саратове.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.08.2025 13:02
Общество 16.08.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 12:12
Общество 16.08.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:50
Общество 16.08.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:05
Общество 16.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 09:11
Общество 16.08.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 07:27
Общество 16.08.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 21:29
Общество 15.08.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 20:40
Общество 15.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:55
Общество 15.08.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:21
Общество 15.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:12
Общество 15.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 16:12
Общество 15.08.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:41
Общество 15.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:39
Общество 15.08.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:37
Общество 15.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
10:15
Волгоградский «Ротор» 16 августа сыграет с «Соколом» в Саратове Смотреть фотографии
10:05
В Сети появились страшные кадры первых минут после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Ушла эпоха: с фасада волгоградского ЦУМа демонтировали вывескуСмотреть фотографии
08:37
Просто месиво: в лобовом ДТП под Волгоградом погибли два водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Силы ПВО сбили ночью 16 августа над регионами России 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалетыСмотреть фотографии
07:00
«Пока сделки нет»: итог переговоров президентов России и США на АляскеСмотреть фотографии
21:49
Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лигиСмотреть фотографии
21:29
На 2 дня запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский»Смотреть фотографии
21:10
На Аляске ожидают самолет с ПутинымСмотреть фотографии
20:55
Опубликовано видео с места массового ДТП с четырьмя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВОСмотреть фотографии
20:04
Четверо погибли в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе РоссииСмотреть фотографии
19:36
«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбойСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скоруюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Крупный пожар произошел 15 августа на свалке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршруткамиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублейСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. ПугачёвскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
 