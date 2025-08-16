Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в Волжском

Сегодня, 16 августа, в городе Волжском Волгоградской области открылся самый масштабный мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» (6+). Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, праздник спорта, музыки и самовыражения ожидается порядка 10 тысяч гостей и участников.

Откроют фестиваль атлеты, которым предстоит определить лучшего на дистанциях в 2 км, 6 км, 10 км и 21 км.





В 9.00 бегуны стартовали из фестивального городка. В 20.00 их ждут ночные забеги на 2 км и 10 км. А уже в заключительный день фестиваля, 17 августа, запланированы два ультрамарафона на 45 км и 70 км.

- В Волжский приехала семейная пара - Максим и Юлия Зорченко. Их главная цель - пробежать все 8 дистанций (кроме детской - 500 метров) на фестивале спорта, музыки и самовыражения Ультра100. Всего атлеты пробегут по 160 км или более 300 км на двоих за 2 дня, - рассказали организаторы.

Самым милым и шумным стал детский забег на 500 метров. В гуще событий находится наш фотограф Андрей Поручаев, который делится атмосферными кадрами с фестиваля.









Фестиваль будет длиться два дня – 16 и 17 августа. Арт-парк в Волжском, где возведен настоящий ультрагород, превратится в большую концертную площадку.





В программе:

— Хедлайнеры: Nemiga, Крип-а-Крип, The Prodigy Tribute, ONL, Isupov;

— Спортивные дисциплины и зрелищные баттлы;

— Более 30 тематических зон: от уличной культуры до зон отдыха;

— Маркет, фуд-корт и партнёрские активности;

— Музыка, перформансы, энергия без пауз.









Гости и участники прибывают на фестиваль. По предварительным данным, здесь уже находятся порядка 3000 человек.





С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться здесь.





Фото Андрея Поручаева / t.me