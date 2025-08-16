Спорт

Волгоградский «Ротор» 16 августа сыграет с «Соколом» в Саратове 

16.08.2025 10:15
«Ротор» сегодня, 16 августа, в пятом туре Первой лиги сыграет в Саратове с местным «Соколом». Начало матча в 18-00 ч. 

Волгоградская команда подошла к сегодняшней игре, имея в активе две победы, ничью и поражение. Напомним, в прошлой встрече подопечные Дениса Бояринцева обыграли «Уфу» на своем поле - 1:0. Эта виктория помогла сине-голубым подняться на седьмое место с семью заработанными очками. Столько же баллов имеют соседствующие рядом с сине-голубыми «КАМАЗ» из Набережных Челнов и костромской «Спартак». 

«Сокол» не знает побед на старте сезона. Саратовцы поделили очки с «Нефтехимиком» (0:0), «Чайкой» (0:0), уступили «Факелу» (0:1) и в прошлом туре подопечные черногорского специалиста Младена Кашчелана разошлись миром с «Черноморцем» в родных стенах (1:1). «Сокол» идет на 12 -м месте с тремя баллами. 

История противостояния сегодняшних соперников насчитывает 33 матча - девять раз выиграл «Ротор», зафиксировано семь ничьих и 17 выигрышей у саратовцев. В последний раз команды сыграли вничью в марте этого года. Тогда из-за проблем с газоном на «Волгоград Арене» встреча была перенесена в Калининград. После первого тайма «Сокол» вел со счетом 2:0, но во второй половине дубль нападающего Дмитрия Лаврищева спас «Ротор» от поражения.

В принципиальном волжском дерби гостей поддержит сегодня мощный десант болельщиков. В пресс-службе волгоградского клуба заявили, что все бесплатные билеты на гостевой сектор реализованы. Вероятно, не менее принципиальным будет предстоящий матч и для Дениса Бояринцева, возглавлявшего «Сокол» в 2023 году.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

