



Вторую неделю подряд в Волгоградской области не утихают споры вокруг строительства трассы третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Не унимаются экоактивисты, которые выезжают на стройплощадку в Волго-Ахтубинскую пойму и выходят на конфликт с местными жителями, сообщает ИА «Высота 102». Инициаторы псевдоакций охотно эксплуатируют мифы вокруг возведения трассы, в которые часть людей продолжают верить. Информагентство собрало шесть главных заблуждений и развеяло каждое из них.

Миф №1. Строительство трассы ведется незаконно

Чтобы построить новый региональный линейный объект, требуются положительные заключения государственной технической проектно-сметной и экологической экспертиз, а также разрешение на строительство. Все эти документы по первому этапу строительства Третьего пускового комплекса, протяженность которого составляет 4,5 километра, получены.

Помимо этого Минприроды РФ согласовано внесение изменений в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Поправки уточняют запреты и ограничения, связанные с рубкой всех деревьев и кустарников, а не только дубов. Кроме того, ужесточаются правила, связанные с вырубкой деревьев – четко определены конкретные случаи, когда это возможно.

Таким образом, все работы согласованы, и никаких других разрешений для строительства не требуется.

Миф №2. Все жители Волго-Ахтубинской поймы против строительства трассы

Первые публичные слушания по проекту дороги, о которых заранее оповестили жителей Среднеахтубинского района, состоялись еще в 2019 году. Людям показали проект строительства, и только после обсуждений он был одобрен. Жители поселков поддержали трассу и в 2020 году на выездных заседаниях экологического совета в Среднеахтубинском районах, и на встрече с общественной палатой. Более того, большинство местных жителей продолжают резко высказываться против любого другого варианта прохождения трассы.

Миф №3. Новая дорога убьёт экосистему поймы

Площадь поймы составляет более 151,7 тысяч га, проходит через три района Волгоградской области и частично заходит на территорию Калмыкии и Астраханской области. Строительство третьего пускового комплекса не затронет природоохранную зону. Дорога пройдет в буферной зоне, там, где территория наиболее антропогенно изменена, то есть активно используется человеком.

Трасса пройдет вдали от ерика Верблюд, чтобы не разрушить гидросистему территории. А компенсационные высадки новых дубрав в 10 раз превышают количество тех дубов, которые затронет строительство. Эти деревья уже высадили.

Миф №4. Ради стройки вырубят все дубы

При возведении дороги строители не будут проводить сплошную рубку: зеленые массивы затронут частично, существующие дубравы останутся на своем месте. В зоне строительства находятся не более 0,2% от общего числа деревьев поймы. Состояние деревьев в зоне строительства плачевное: 84% дубов – усыхающие, и их все равно нужно обновлять.

Миф №5. Новые дубы никому не нужны и не приживутся на открытом грунте

За новыми саженцами будут ухаживать 10 лет: первый год за полив и уход будет отвечать подрядчик, затем эти полномочия возьмет на себя лесничество. Этого времени хватит, чтобы вырастить полноценные дубовые рощи. Дубки высаживаются из местных желудей, собранных в пойме — на место больных и поврежденных будут высажены такие же деревья, которые легко адаптируются к климату. На участках высадки обеспечен полив по принципу капельного орошения. Высаживать в грунт молоденькие деревца начнут, когда они достигнут 12 см в высоту и дадут около десятка первых листочков.

Миф №6. Вместо строительства новой трассы надо расширять существующую дорогу

Чтобы расширить существующую дорогу Краснослободск – Средняя Ахтуба, пришлось бы вырубить на тысячу деревьев больше, включая дубраву после съезда с путепровода. Под снос попали бы жилые дома в поселках Новенький, Рыбачий, Третий решающий, Бурковский и Госпитомник. Огромные средства и силы пришлось бы потратить на перенос инженерных сетей, возведение насыпи и обустройство дополнительных транспортных развязок. Эти манипуляции неизбежно привели бы к новым рубкам деревьев и к гигантским неудобствам местных жителей. Вишенка на торте – законодательный запрет на строительство в границах населенных пунктов региональной автомагистрали 1 категории (четырехполосная с разделительной полосой).