Небывалый подъем заражений и смертей от ковида произошел в Волгоградской области





293 новых заболевших и 10 смертей от COVID-19 зафиксировано за минувшие в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Таких суточных показателей смертности и заболеваемости одновременно ранее не фиксировалось. Коронавирус за время пандемии забрал жизни 1661 жителя региона, зарегистрировано 67,1 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 105 человек - почти в 3 раза меньше, чем заболели.

Отметим, что рост заболеваемости в регионе идет с середины июня. Ранее в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в основном в Волгоградской области выявляют дельта-штамм коронавируса, который, как утверждают специалисты, более заразен и агрессивен. В облздраве не исключили, что число смертельных случаев от нового вируса и его последствий может увеличиться.