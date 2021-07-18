Небывалый подъем заражений и смертей от ковида произошел в Волгоградской области

Здравоохранение 18.07.2021 12:03
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18.07.2021 12:03
293 новых заболевших и 10 смертей от COVID-19 зафиксировано за минувшие в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Таких суточных показателей смертности и заболеваемости одновременно ранее не фиксировалось. Коронавирус за время пандемии забрал жизни 1661 жителя региона, зарегистрировано 67,1 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 105 человек - почти в 3 раза меньше, чем заболели.
Отметим, что рост заболеваемости в регионе идет с середины июня. Ранее в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в основном в Волгоградской области выявляют дельта-штамм коронавируса, который, как утверждают специалисты, более заразен и агрессивен. В облздраве не исключили, что число смертельных случаев от нового вируса и его последствий может увеличиться.
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