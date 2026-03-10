



В Волгограде 10 марта оргкомитет утвердил проект народного памятника, посвященного участникам СВО, который в скором времени появится у подножия Мамаева кургана. Отдельно, сообщает ИА «Высота 102», о проекте мемориала высказалась мама Героя России Александра Матлахова.

– Когда я впервые увидела памятник, он на меня произвел грандиозное впечатление. Во-первых, он органично вписывается в облик Мамаева кургана и выдержан в том же стиле. И первое, что бросилось мне в глаза, – я увидела своего сына, – сказала Ольга Викторовна.

Сына, Александра, женщина, с ее слов, разглядела в образе воина, изображенного в шлеме:

– Наверное, каждая мама увидит своего сына, а дети увидят своего отца.





Кроме того, по словам Ольги Викторовны, один из сюжетов будущего памятника напомнил ей рассказы сына:

– Я узнала историю, которую Саша рассказывал, будучи в отпуске. Когда они выходили с очередных задач, их всякий раз встречали два мальчика. А на памятнике есть сюжет, где воин склонил колено и ведет беседу с девочкой – наверняка многие наши воины вспомнят такие ситуации. Военная операция и мирная жизнь – это что-то несовместимое. Вместе с тем, воины не только должны выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры, они должны выражать сострадание к мирным жителям и, тем более, к детям. У многих ведь есть свои дети – и защищают они не только тех детей, но и своих – которые ждут их дома с победой.

Мать Героя России Александра Матлахова, с ее слов, была рада узнать, что в Волгограде появится памятник участникам СВО:

– О наших сыновьях и об их подвигах должны помнить. Когда в Волгограде заложили камень на месте будущего памятника, я ощутила облегчение, осознав, что это будет память о них. Тем более с учетом того, что мемориал появится на Мамаевом кургане, где их ставят в один ряд с участниками Великой Отечественной войны.