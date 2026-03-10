Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»

Общество 10.03.2026 15:23
0
10.03.2026 15:23


В Волгограде 10 марта оргкомитет утвердил проект народного памятника, посвященного участникам СВО, который в скором времени появится у подножия Мамаева кургана. Отдельно, сообщает ИА «Высота 102», о проекте мемориала высказалась мама Героя России Александра Матлахова.  

– Когда я впервые увидела памятник, он на меня произвел грандиозное впечатление. Во-первых, он органично вписывается в облик Мамаева кургана и выдержан в том же стиле. И первое, что бросилось мне в глаза, – я увидела своего сына, – сказала Ольга Викторовна. 

Сына, Александра, женщина, с ее слов, разглядела в образе воина, изображенного в шлеме:

– Наверное, каждая мама увидит своего сына, а дети увидят своего отца. 


Кроме того, по словам Ольги Викторовны, один из сюжетов будущего памятника напомнил ей рассказы сына:

– Я узнала историю, которую Саша рассказывал, будучи в отпуске. Когда они выходили с очередных задач, их всякий раз встречали два мальчика. А на памятнике есть сюжет, где воин склонил колено и ведет беседу с девочкой – наверняка многие наши воины вспомнят такие ситуации. Военная операция и мирная жизнь – это что-то несовместимое. Вместе с тем, воины не только должны выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры, они должны выражать сострадание к мирным жителям и, тем более, к детям. У многих ведь есть свои дети – и защищают они не только тех детей, но и своих – которые ждут их дома с победой.

Мать Героя России Александра Матлахова, с ее слов, была рада узнать, что в Волгограде появится памятник участникам СВО:

– О наших сыновьях и об их подвигах должны помнить. Когда в Волгограде заложили камень на месте будущего памятника, я ощутила облегчение, осознав, что это будет память о них.  Тем более с учетом того, что мемориал появится на Мамаевом кургане, где их ставят в один ряд с участниками Великой Отечественной войны. 

