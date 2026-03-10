Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платной

10.03.2026 16:20
10.03.2026 16:20


В Волгограде администрация города планирует значительно расширить платное парковочное пространство. Как сообщало ИА «Высота 102», платить за стоянку жителям города предстоит и в Дзержинском районе – на улице Карла Либкнехта. Фотограф информагентства побывал сегодня на этой улице – показываем, какие именно парковки решили монетизировать чиновники. 

Напомним, «захват» улицы на западе Волгограда планируется мэрией в рамках четвертой волны расширения платного парковочного пространства – соответствующий проект постановления предусматривает создание 47 стоянок на 1645 машиномест на территории Центрального и Дзержинского районов. Благодаря этому муниципалитет планирует за год заработать 118 млн рублей.

С чем связано решение ввести платные парковки на одной отдельно взятой улице Дзержинского района, не поясняется. Назвать дорогу на ул. Карла Либкнехта востребованной автомобилистами нельзя – протяженность проезжей части здесь едва превышает 550 метров, а вдоль нее расположены лишь колледж, клиника и жилые дома. Но есть одно обстоятельство, которое могло стать причиной организации платных парковок здесь, – дорога на ул. Карла Либкнехта упирается в кладбище, известное горожанам как Центральное (Димитриевское). 

Согласно проекту постановления, взимать плату за стоянку автомобилей мэрия Волгограда намерена по следующим адресам: 

  • ул. Карла Либкнехта 2Б – Центральное кладбище,
  • ул. Ингульская, 2; ул. Истринская, 1 – частные домовладения, прилегающие к въезду на кладбище, 

  • ул. Карла Либкнехта 4, 16, 24, 40, 52, 64 (четная сторона) – проезжая часть вдоль частных домовладений (в непосредственной близости от кладбища), 

  • ул. им. Карла Либкнехта, 13, 13А, 19А, 21 – территория, прилегающая к МКД и сетевым магазинам (в непосредственной близости от кладбища),


  • ул. Рионская, 2, 2А – здание медицинской клиники. 

Таким образом, на  Карла Либкнехта станут платными все парковочные места, которые традиционно автомобилисты занимают, приезжая на Димитриевское кладбище, чтобы навестить могилы усопших. 

Отметим, что в настоящее время постановление, которым платное парковочное пространство вводится на первой улице Дзержинского района, пока не утверждено, однако это может произойти в самое ближайшее время. Пасха в этом году, напомним, будет отмечаться 12 апреля. 

Фото: Андрей Поручаев 

Общество
10.03.2026 18:29
Общество 10.03.2026 18:29
Общество
10.03.2026 17:52
Общество 10.03.2026 17:52
Общество
10.03.2026 16:37
Общество 10.03.2026 16:37
Общество
10.03.2026 16:20
Общество 10.03.2026 16:20
Общество
10.03.2026 15:25
Общество 10.03.2026 15:25
Общество
10.03.2026 15:23
Общество 10.03.2026 15:23
Общество
10.03.2026 15:19
Общество 10.03.2026 15:19
Общество
10.03.2026 13:34
Общество 10.03.2026 13:34
Общество
10.03.2026 13:13
Общество 10.03.2026 13:13
Общество
10.03.2026 11:28
Общество 10.03.2026 11:28
Общество
10.03.2026 10:43
Общество 10.03.2026 10:43
Общество
10.03.2026 10:26
Общество 10.03.2026 10:26
Общество
10.03.2026 09:35
Общество 10.03.2026 09:35
Общество
10.03.2026 09:22
Общество 10.03.2026 09:22
Общество
10.03.2026 08:48
Общество 10.03.2026 08:48
