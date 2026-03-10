Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платной





В Волгограде администрация города планирует значительно расширить платное парковочное пространство. Как сообщало ИА «Высота 102», платить за стоянку жителям города предстоит и в Дзержинском районе – на улице Карла Либкнехта. Фотограф информагентства побывал сегодня на этой улице – показываем, какие именно парковки решили монетизировать чиновники.

Напомним, «захват» улицы на западе Волгограда планируется мэрией в рамках четвертой волны расширения платного парковочного пространства – соответствующий проект постановления предусматривает создание 47 стоянок на 1645 машиномест на территории Центрального и Дзержинского районов. Благодаря этому муниципалитет планирует за год заработать 118 млн рублей.

С чем связано решение ввести платные парковки на одной отдельно взятой улице Дзержинского района, не поясняется. Назвать дорогу на ул. Карла Либкнехта востребованной автомобилистами нельзя – протяженность проезжей части здесь едва превышает 550 метров, а вдоль нее расположены лишь колледж, клиника и жилые дома. Но есть одно обстоятельство, которое могло стать причиной организации платных парковок здесь, – дорога на ул. Карла Либкнехта упирается в кладбище, известное горожанам как Центральное (Димитриевское).

Согласно проекту постановления, взимать плату за стоянку автомобилей мэрия Волгограда намерена по следующим адресам:

ул. Карла Либкнехта 2Б – Центральное кладбище,



ул. Ингульская, 2; ул. Истринская, 1 – частные домовладения, прилегающие к въезду на кладбище,





ул. Карла Либкнехта 4, 16, 24, 40, 52, 64 (четная сторона) – проезжая часть вдоль частных домовладений (в непосредственной близости от кладбища),





ул. им. Карла Либкнехта, 13, 13А, 19А, 21 – территория, прилегающая к МКД и сетевым магазинам (в непосредственной близости от кладбища),









ул. Рионская, 2, 2А – здание медицинской клиники.





Таким образом, на Карла Либкнехта станут платными все парковочные места, которые традиционно автомобилисты занимают, приезжая на Димитриевское кладбище, чтобы навестить могилы усопших.

Отметим, что в настоящее время постановление, которым платное парковочное пространство вводится на первой улице Дзержинского района, пока не утверждено, однако это может произойти в самое ближайшее время. Пасха в этом году, напомним, будет отмечаться 12 апреля.

