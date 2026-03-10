Главное

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальности

Общество 10.03.2026 16:37
10.03.2026 16:37

В мире, где забота о других становится все более важной, люди, работающие в социальной сфере, играют ключевую роль в жизни общества. Они не только помогают и ухаживают за нуждающимися, но и своим примером показывают, что это дает результат. Сотрудники Волжского дома социального обслуживания поделились своими историями и рассказали, что привело их в профессию, с какими трудностями они сталкиваются, и главное – что именно держит их в этой отрасли.

Ольга Заикина – заместитель директора по социальной работе

«Одна из основных причин, почему я выбрала социальную сферу – это возможность помогать нуждающимся. Сначала я эту потребность реализовывала через профессию учителя. Потом мне предложили работу в доме соцобслуживания. Первоначально было немного некомфортно, так как обстановка и особенности работы были для меня новыми. Но со временем я втянулась в процессы, и стала лучше понимать потребности наших жителей. Я начала с небольших мероприятий, таких как кружки и занятия физической культурой, и вскоре заметила, как важно дарить людям возможность самовыражаться и находить радость в повседневной жизни.

Когда я стала замечать, что проживающие меняются, становятся более уверенными в себе, то поняла – я точно на своем месте.

Хотя, конечно, работа здесь действительно очень сложная и требовательная. Зачастую приходится балансировать между выполнением ежедневных обязанностей и оказанием личной помощи каждому. Кроме того, эмоциональная нагрузка также может быть значительной. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо поддержать жителей в трудные моменты, а это требует не только профессионализма, но и душевной щедрости. Поэтому, важно уметь управлять своими эмоциями и сохранять психологическую устойчивость. Мне в этом помогают активный образ жизни и занятия фотографией.

Но самое главное, за что я люблю свою профессию – помогая людям с особыми потребностями, мы вносим свой вклад в создание более инклюзивного общества. А эти усилия могут изменить стереотипы и помочь окружающим переосмыслять свое отношение к этой категории граждан.»

Ирина Рябоконь – шеф-повар «Виво Маркет»

«Я никогда не думала, что судьба приведет меня в сферу заботы и ухода за людьми. С юности я хотела стать кондитером, но в итоге не успела попасть на курсы, и пошла учиться на повара. Потом работала в столовых на разных объектах – в аэропорту, в школе, в ресторане. А 19 лет назад пришла в Волжский дом социального обслуживания. И, конечно, здесь совсем другая атмосфера.

Безусловно, везде важна ответственность и выполнение своих обязанностей качественно. Но все-таки, когда ты готовишь для людей, проживающих в таком учреждении, нужно понимать, что необходимо отдавать все свое тепло и любовь, как сделал бы для близкого человека. Не просто вкусно и красиво, а действительно вложить туда свою душу, и обязательно интересоваться и прислушиваться к ним. Нужно всегда быть с постояльцами в контакте, ведь мы можем сделать так, чтобы прием пищи был для них в радость. А позитивные эмоции всегда влияют на состояние человека положительно.

И это в наших силах – в силах кухонных работников. Хоть это и тяжелый труд. Ежедневно в столовую приходит больше 100 проживающих. И нам нужно успеть все приготовить и накормить людей так, чтобы они остались довольны и ушли сытые и счастливые. И судя по реакции и обратной связи, у нас это получается. Самые любимые блюда наших постояльцев – борщ, запеканка, курица, выпечка.

Я строго слежу, как происходит процесс готовки, чтобы наши повара были вовлечены, делали все с душой. И сразу вижу, если это не так. Мне важно, чтобы здесь работали люди, которые любят свое дело, и конечно, готовы заботиться о других. Это чувствуется. Я за 19 лет уже сроднилась с проживающими в Доме, они для меня как близкие люди. Чувствую себя на своем месте. Вот так: перепробовала разные места работы, а осталась надолго именно здесь. Видимо, мое призвание - не сколько готовить, а сколько делиться заботой.»

Елена Иванова – заведующий отделением интенсивного ухода

«В социальной сфере я уже больше 20 лет. Интерес к этому у меня с детства – я всегда была чувствительна к чужому горю и чужим проблемам. Даже состояла в пионерском отряде и помогала бабушкам и дедушкам – покупала продукты, делала уборку, ухаживала за ними. Когда пришла пора решать, на кого пойти учиться, рассматривала только один вариант – социальный работник, так как считаю эту профессию необходимой и нужной, и полностью подходящей мне по моим качествам и личностным особенностям.

Уже четвертый год я тружусь в Волжском ДСО: организую и координирую работу специалистов и дневную занятость проживающих. А у нас их в отделении 72 человека. Это люди, которые не могут сами себя обслуживать. Еще одна моя задача – разрабатывать инновационные технологии и методы социально-реабилитационной работы с маломобильными и немобильными гражданами, чтобы улучшать качество их жизни и приблизить их к домашним.

За время моей деятельности я поняла, насколько важно следить и за своим состоянием, так как отношение сотрудников влияет на эмоциональное здоровье постояльцев учреждения. Нужно уважительно относиться к чувствам и потребностям людей, и при этом сохранять собственную внутреннюю устойчивость, поскольку чрезмерно личное участие может приводить к излишнему погружению и профессиональному выгоранию.»

