Волгоградские справедливороссы выдвинули еще двух кандидатов в Госдуму





Еще два кандидата от партии «Справедлива Россия – За правду» сдали в избирательную комиссию Волгоградской области документы о выдвижении в Государственную думу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, по Волгоградскому избирательному округу №81 в предвыборную гонку вступает Алла Лукьянова, по Михайловскому округу №83 – Шахбаз Давидов.

Алле Лукьяновой 34 года, в заявлении она указала, что имеет высшее образование и является директором филиала МФЦ в Центральном районе Волгограда. 59-летний глава КФХ Шахбаз Давидов с высшим образованием проживает в Иловлинском районе.





Официально выдвинулись сегодня еще два коммуниста: депутат Волгоградской облдумы на непостоянной основе 55-летний Валерий Могильный и начальник ЗАГС в Ольховском районе 54-летняя Елена Светличная. Оба кандидата указали в заявлениях наличие высшего образования. Могильный баллотируется по Михайловскому избирательному округу, Светличная – по Волгоградскому округу.

Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.