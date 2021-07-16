Здравоохранение

Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области

Здравоохранение 16.07.2021 14:29
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16.07.2021 14:29


За сутки в Волгоградской области зарегистрирован 281 заболевший коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102", такое суточное число заболеваемости выявлялся в регионе в конце декабря 2020 года. Скончались от COVID-19 с двухсторонней пневмонией 11 человек в возрасте от 50 до 88 лет. Всего на данный момент вирус унес жизни 1643 жителей региона.
За время пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 66,5 тысячи заболевших "короной". Выздоровели 60,6 тысячи, из которых 121 пациент - за прошедшие сутки.

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