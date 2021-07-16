Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области





За сутки в Волгоградской области зарегистрирован 281 заболевший коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102", такое суточное число заболеваемости выявлялся в регионе в конце декабря 2020 года. Скончались от COVID-19 с двухсторонней пневмонией 11 человек в возрасте от 50 до 88 лет. Всего на данный момент вирус унес жизни 1643 жителей региона.

За время пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 66,5 тысячи заболевших "короной". Выздоровели 60,6 тысячи, из которых 121 пациент - за прошедшие сутки.



