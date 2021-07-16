Борьба с коррупцией 16.07.2021 10:43
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16.07.2021 10:43
Арбитражный суд Волгоградской области отказал ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» (ВНИПЧИ) в признании незаконным решения волгоградского УФАС о сговоре с победителем 15 аукционов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, ВНИПЧИ в обход закона о защите конкуренции заключил госконтракты на общую сумму 25,8 млн рублей с ООО «Прогрессивные технологии». Директором и единоличным владельцем компании является Николай Емельянов.
Противочумный институт попытался оспорить решение, вынесенное в январе 2021 года антимонопольной службой. Из решения суда следует, что ВНИПЧИ считает выводы УФАС необъективными и носящими «предположительный характер». Однако по мнению антимонопольщиков, федеральное учреждение и частная компания заключили недопустимое устное соглашение «с целью обеспечения победы в торгах».
Технические задания, ставшие частью аукционных документаций на закупку криохранилищ, реагентов, холодильников, дезинфицирующих средств и другого, противочумный институт разрабатывал по инициативе «Прогрессивных технологий». Благодаря этому компания начинала заблаговременного готовить заявки для участия в электронных торгах, имея доступ ко всей необходимой информации.
Более того, в ходе проверки УФАС вскрыло изготовление фиктивных коммерческих предложений от ООО «Петри» и ООО «Вита Рос». Таким образом, ВНИПЧИ и «Прогрессивные технологии» создали видимость конкуренции между тремя участниками закупки для последующей победы монополиста. Проверяющие не нашли переписки между институтом, «Петри» и «Вита Рос», зато обнаружили письма сотрудника «Прогрессивных технологий» О. Томаревой и начальника отдела обеспечения госзакупок А. Замарина. Из них следует, что многократный победитель аукционов сам отправлял заказчику коммерческие предложения от имени «Петри» и «Вита Рос». Томарева лично пояснила специалистам УФАС, что сама составила несуществующие предложения от лица других компаний на служебном компьютере. Руководство якобы конкурирующих организаций подтвердили, что не отправляли коммерческие предложения ВНИПЧИ, а институт не запрашивал у них цены.
Из-за вскрытых УФАС нарушений «Прогрессивные технологии» и противочумный институт привлекли к административной ответственности. При этом в антимонопольной службе отметили, что создание преимущественных условий для участников закупок могут повлечь и уголовную ответственность. «Большую помощь УФАС в раскрытии антиконкурентных связей в данном случае нам оказали сотрудники волгоградской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, УФСБ России по Волгоградской области, следственные органы города Волгограда», — подчеркнул заместитель руководителя волгоградского УФАС Александр Великанов.
Справка. По данным СПАРК, за семь лет работы ООО «Прогрессивные технологии» завершило 65 госконтрактов, 28 из которых на сумму 51,1 млн рублей — с ФКУЗ «ВНИПЧИ». Общая сумма выручки исполнения от 65 контрактов составила более 95,5 млн рублей. Помимо противочумного института «Прогрессивные технологии» регулярно становятся победителем закупок ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови». Между ними было заключено 9 контрактов на общую сумму в 38,7 млн рублей. В 2015 году «Прогрессивные технологии» поставили электрокардиографы на станцию скорой помощи в Волгограде и сразу в 27 районных больниц Волгоградской области.
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