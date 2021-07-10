Общество 10.07.2021 13:39
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10.07.2021 13:39
Заключен контракт на строительство нового административно-бытового корпуса на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, здание, предназначенное для нужд спортсменов и тренеров, возведут на прилегающей к футбольному полю территории. На площадке спортивного объекта также предстоит провести благоустройство, высадить новые деревья и организовать парковочные места.
По данным сайта госзакупок, победителем открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта стало ООО «ГП-Строй 34». Эта компания была единственным участником. Сумма контракта составляет 54,8 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства». Объект должен быть построен и введен в эксплуатацию за 12 месяцев.
По информации облстроя, в двухэтажном здании разместятся раздевалки для спортсменов, технические помещения, медкабинет, комната для хранения инвентаря, санузлы, а также кабинеты для теоретических занятий, помещение для комментатора. В проекте заложено восстановление входной группы со стороны улицы Баррикадной — при ремонте будут сохранены все архитектурные и конструктивные элементы сооружения. Благоустроят и прилегающую территорию: запланировано высадить газон, больше сотни деревьев и кустарников.
Как ранее сообщалось, полуразрушенный стадион «Пищевик» в 2015 году при помощи прокуратуры Волгоградской области удалось вернуть из частной в муниципальную собственность. В 2016-м объект восстановили с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В 2018 году стало известно о передаче стадиона «Пищевик» с комплексом спортивных зданий и сооружений по ул. Баррикадная, 25, из муниципальной собственности Волгограда в собственность Волгоградской области: безвозмездное отчуждение муниципального имущества осуществляла администрация Волгограда. Данный объект с комплексом спортивных зданий и сооружений площадью 40,0 кв. метров и земельным участком площадью 14 тыс. 179 кв. м. планировалось использовать для учебно-тренировочных занятий государственного автономного учреждения Волгоградской области «Спортивный клуб «Ротор» и проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
В прошлом году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь провели замену футбольного покрытия, которое оснастили системой подогрева, дав возможность юным спортсменам оттачивать свое мастерство даже в холодное время года.
Фото из архива «Высоты 102»
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