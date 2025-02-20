Под Волгоградом грузовик SITRAK влетел в припаркованную на трассе фуру





19 февраля в Камышинском районе Волгоградской области произошло столкновение двух фур. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась ранним утром на участке трассы Р228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в границах Умётовского сельского поселения.

- Водитель, управляя грузовым автомобилем SITRAK, совершил наезд на стоящий на проезжей части грузовой автомобиль MAN, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным кадрам, SITRAK на полной скорости влетел в заднюю часть припаркованной фуры. В результате столкновения кабина грузовика оказалась искорёжена до неузнаваемости. Также водитель SITRAK частично свёз тентовое покрытие своего прицепа. При этом автомобиль MAN серьёзных повреждений не получил.

Отметим, по информации правоохранителей, водителю автомобиля SITRAK потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области