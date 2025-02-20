Волгоградское УФАС проверит поставщиков «Светофора»

Общество 20.02.2025 14:04
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20.02.2025 14:04
ФАС России поручила территориальным управлениям провести проверку логистических центров «Светофора» и их поставщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном федеральном ведомстве, проверка коснется соблюдения требований Закона о торговле.
В частности, антимонопольные органы изучат договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Также будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии, а также других требований Закона о торговле.
В случае выявления нарушений торгового законодательства региональные управления ФАС России будут применять меры антимонопольного реагирования.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о временном закрытии магазинов «Светофор» в Московской области по искам Роспотребнадзора. Ведомство обнаружило нарушения в торговле и санитарных норм. Как оказалось, претензии к сети есть и у налоговиков. В частности, в начале февраля принято решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт» — холдинга, которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.
Справка. На начало 2025 года только в Волгограде работает 12 магазинов «Светофор». Торговые точки этой сети есть и в районах области. На данный момент сведений об их закрытии не поступало.
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