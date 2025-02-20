В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом Кондратовым

Общество 20.02.2025 16:41
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20.02.2025 16:41
В Волгоградской области завтра, 21 февраля, пройдут похороны погибшего на СВО местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Руднянского района, Роман Кондратов погиб в боях 2 января 2025 года. Ему было 40 лет.
- Роман Викторович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему Слава и Память, - говорится в некрологе.
Церемония прощания с героем состоится в РЦКД «Современник» в Рудне.
Коллаж V102.RU
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