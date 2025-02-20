Гигантское изображение Родины-матери из снега украсило озеро в Якутии

Из снега в Якутии создали огромное изображение знаменитой статуи «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.





- На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, прирученное к 80-летию Победы. Более 7200 квадратных метров снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев, - сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что творческая команда точь-в-точь воссоздала официальный юбилейный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на котором изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», являющаяся центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

- Это масштабная картина - не просто художественный проект, это дань уважения подвигу наших предков, напоминание о цене мирного неба над головой, - отметил глава Республики Саха (Якутия).

Напомним, что 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая 2025 года. В память о подвиге всех наших героев 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества.

Видео: Айсен Николаев / t.me