Волгоградский волонтер встретил на СВО принца Нигерии





Волонтер из Волгоградской области, который регулярно посещает зону СВО с гуманитарным грузом, рассказал о необычной встрече, которая произошла «за ленточкой». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на паблик Калачевского района, местный житель Михаил Михайлович или, как его называют «дядя Миша», почти каждый месяц с апреля 2022 года посещает ребят в зоне СВО, куда отвозит гуманитарную помощь, собранную его земляками.

И вот в последнюю поездку Михаил Михайлович и его коллега по гумконвою Евгений Петрович познакомились с принцем Нигерии Ганом. Как выяснилось, он добровольно вступил в ряды Российской армии.

– Ему тяжело даётся общение на русском, но он без переводчика чётко сказал – «Я - за Россию!». Вот так - ни статус принца, ни языковой барьер, ни русский мороз не испугал! Ган на равных с нашими ребятами стоит плечом к плечу на защите русской земли, за что ему огромное спасибо! – поделился волонтер.

Фото: Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com