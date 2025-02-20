Под Волгоградом спасатели эвакуировали потерявшего сознание рыбака

Происшествия 20.02.2025 14:48
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20.02.2025 14:48
Накануне спасатели эвакуировали рыбака со льда Карповского водохранилища и оперативно передали его медикам. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», происшествие случилось накануне, 19 февраля, в километра от СНТ «Тихий Дон» Калачевского района Волгоградской области. 40-летний мужчина на зимней рыбалке потерял сознание.
Получив сигнал о ЧП, спасатели Калачёвского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» незамедлительно выдвинулись к пострадавшему в район бедствия.
Мужчину с помощью надувных носилок доставили на берег поселка Ильевка, где его передали бригаде скорой помощи.
Фото ГКУ «Служба спасения»
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