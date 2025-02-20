Губернатор Бочаров вызвал на ковёр чиновников соцблока: что обсуждали





20 февраля в ситуационном центре администрации Волгоградской области состоялось совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии Дня защитника Отчества руководитель собрал за одним столом своих заместителей, чиновников, курирующих социальный блок, а также представителей депутатского корпуса, чтобы обсудить вопросы оказания помощи ветеранам СВО.

- Забота о защитниках Отечества, с оружием в руках защищающих нашу Родину от современных фашистов и нацистов, для органов власти, для нас с вами, жителей Волгоградской области является абсолютным приоритетом. И сегодня здесь, на площадке Волгоградского государственного медицинского университета, остановимся на одном из направлений и рассмотрим ход межведомственной работы по поэтапному созданию на территории Волгоградской области современной комплексной системы лечения, реабилитации, протезирования, восстановления здоровья и социальной поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также членов их семей, - подчеркнул руководитель.

Реабилитация бойцов – направление, которым в регионе занялись ещё в 2023 году. И сейчас, по данным чиновников, области есть чем похвалиться. В частности, завершается переоснащение центров медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а сами учреждения ремонтируются и адаптируются под новые задачи.

Итогом проделанного должно стать создание в Волгоградской области современной службы реабилитации участников СВО, а также детей с ограниченными возможностями.

Ещё одной темой заседания стало возведение многопрофильного Центра поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Губернатор отметил, что сейчас завершается проектирование сооружения. По оценке руководителя, документация должна пройти госэкспертизу уже во II-III кварталах, благодаря чему начать строительство можно будет уже к концу 2025 года.

Во время мероприятия глава региона обратил внимание чиновников на необходимость вовлечения в реабилитацию бойцов ещё и членов их семей. Это поможет снять многие вопросы, а также в целом повысить качество оказываемых услуг.

- Идеология наших решений учитывает ценность семьи, идеологию семьи. Комплексная реабилитация должна проводиться с участием близких, и тогда этот процесс будет идти лучше. Вопросы социализации должны быть направлены не только на участника боевых действий, а семью в целом, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Фото из архива ИА «Высота 102»