В Волгограде проводят профилактические работы на канализационном трубопроводе





В Волгограде для снижения аварийности на канализационных сетях приступили к планово-предупредительным работам. В настоящее время специалисты подрядной организации «Концессий водоснабжения» ведут прочистку колодцев и промывку канализационных трубопроводов гидродинамическим методом.

– Эти меры помогают предотвратить оседание отходов на внутренней поверхности трубы и, как следствие, образование засоров. При проведении такой «уборки» из колодцев также удаляют отходы, утилизация которых запрещена посредством хозяйственно-бытовой канализации: тряпки, предметы личной гигиены, строительный мусор, корни деревьев и даже бревна, – рассказали специалисты компании.

Напомним, что за последние три месяца только в Дзержинском районе специалисты прочистили около 700 колодцев и промыли без малого 12 километров трубопровода. На ближайшее время запланированы работы по очистке еще 200 колодцев и промывке более 3 километров труб.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»