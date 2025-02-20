Поисковики ищут родных сталинградца, погибшего в Карелии при крушении бомбардировщика





В Волгоградской области ищут родственников пилота бомбардировщика ПЕ-2, который обнаружили поисковики 14 августа прошлого года в Суоярвском районе Республики Карелия. Как сообщает V102.RU, лишь спустя 6 месяцев после тщательных исследований удалось установить личность обоих пилотов. На борту во время выполнения боевого задания в марте 1944 года находился уроженец хутора Стеганаки Кумылженского района лейтенант Синев Евдоким Лукич и гвардии старшина Николай Павлович Гаранин из Ивановской области.

– Еще в августе предположили, что это самолет Пе-2, был сбит и полностью разрушился. Мы совместно с коллегами из других отрядов обследовали территорию в районе станции Лоймола и обнаружили фрагменты костных останков погибшего экипажа. Все, что собрали, принесли к штабу, где в дальнейшем зачищали обломки, искали номер самолета, по которому можно установить состав экипажа, - рассказала командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Известно, что лейтенант Синев 1916 года рождения был призван в город Иваново и служил танкистом. После был ранен и отправлен в госпиталь. Позднее отправился учиться на пилота самолета. 14 июля 1944 года он отправился на боевое задание вместе с стрелком-радистом Гараниным. Известно, что красноармейцам удалось массированными ударами разрушить узлы сопротивления противника в районе озера Ниет-ярви, подавить артиллерию огневых позиций в районе ж/д станции Лоймола, а также успешно произвести разведку войск, аэродромов, оборонительных сооружений и коммуникаций противника.

Однако живыми вернуться с задания им не удалось. Пилот вместе с радистом были убиты в воздухе. Сталинградец был посмертно награжден орденом «Красное знамя».

25 августа 2025 года на историко-мемориальном комплексе в районе озера Колласъярви Суоярвского района Республики Карелия рядом с братской могилой появится памятный знак, на котором золотыми буквами будут высечены имена лейтенанта Евдокима Лукича Синева и гвардии старшины Николая Павловича Гаранина.

Как пояснили волонтеры, в 2011 году к поисковикам уже обращался внук героя с просьбой разыскать место гибели своего деда. Спустя 14 лет это место было обнаружено во время Вахты памяти вместе с останками еще одного красноармейца. Однако внук перестал выходить на связь.

Волонтеры просят связаться с ними родственников Синева Евдокима Лукича по телефонам: 8-916-794-84-88 или 8-905-569-54-17.

Фото для коллажа: профсоюз «Нижнекамскнефтехим» / vk.com