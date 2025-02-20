Семьям погибших участников СВО из Заволжья передали ордена Мужества

Сегодня, 20 февраля, в Ленинском районе Волгоградский области семьям погибших участников специальной военной операции передали ордена Мужества, передает V102.RU.
- Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Роганов Даниил Александрович и Симонов Алексей Владимирович посмертно награждены орденами Мужества. Передали Ордена на вечное хранение родственникам погибших бойцов, - сообщил в Telegram-канале глава района Андрей Денисов.
Государственные награды родственникам бойцов вручил военный комиссар по Ленинскому и Среднеахтубинскому району Александр Люков.
Фото: Андрей Денисов / t.me