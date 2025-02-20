Общество

В Волгограде предложили увековечить память известного археолога Владислава Мамонтова

Общество 20.02.2025 12:08
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20.02.2025 12:08


В Волгограде предложили увековечить память археолога, учителя, краеведа, кандидата исторических наук, профессора Владислава Ивановича Мамонтова. Как сообщает V102.RU, предложение установить мемориальную доску на доме, где жил выдающийся археолог, предложили в молодежном археологическом клубе «Легенда».

Для этого волгоградцам предложили оставить подпись в научно-исследовательской археологической лаборатории, носящей имя археолога в ВГСПУ. 

- Владиславом Ивановичем многое сделано для развития археологии, служению которой он посвятил всю свою жизнь. Им спасено от разрушения около 500 древних курганов, открыта Орловская археологическая культура, сформирована крупная археологическая коллекция. Он автор 7 книг, свыше 300 научных статей, создатель научного сборника «Древности Волго-Донских степей». А еще он великий Учитель, которому мы во многом обязаны. Годы нашего взросления, выбора жизненного пути, формирования мировоззрения неразрывно связаны с его именем и созданным им в далеком 1963 году. подростково-юношеским, а ныне молодежным клубом «Легенда», объединяющим нас людей разных поколений. «Легенда» это не просто кружок по интересам. «Легенда» - наш особый мир, это наш второй дом, - обратились к волгоградцам члены клуба. 

Фото: молодежный археологический клуб «Легенда» / vk.com

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