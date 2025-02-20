Главврача Нехаевской ЦРБ накажут за аварийный пищеблок с целлофаном на окнах

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении главного врача Нехаевской ЦРБ в Волгоградской области из-за аварийного состояния пищеблока, где нет даже стекол на окнах. Об этом сообщила прокуратура Нехаевского района «Новости Волгограда.ру» в ответе на редакционный запрос.

- В нарушение ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» как лицом, владеющим зданием пищеблока на праве оперативного управления и являющимся ответственным за эксплуатацию здания, мероприятия по его техническому обслуживанию, периодическим контрольным осмотрам, текущему ремонту не проводились, — сказано в ответе надзорного ведомства.

Отмечается, что проверка была проведена после публикации V102.RU видео местного жителя Виктора Дегтярева, который снял состояние здания, расположенного на территории центральном районной больницы в станице Нехаевской. Выяснилось, что еду больным готовят в пищеблоке, где окна затянуты целлофаном. Само здание запечатлено с выкрошенной местами кирпичной кладкой, с разрушенными ступенями, трещинами и подтеками на фасаде от протечек из-за худой кровли.

Сотрудники прокуратуры вместе с главой отдела по строительству, ЖКХ и ООС районной администрации, в присутствии главврача больницы осмотрели пищеблок. Обнародованная местным жителем и журналистами информация нашла свое подтверждение.

Претензии к пищеблоку нашлись и у сотрудников Роспотребнадзора. Они констатировали несоблюдение требований СанПиНа в части оборудования пищеблока, хранения и приготовления пищи. В прокуратуре уточнили, что административное дело в отношении главврача возбуждено за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщали, что проблему с аварийным пищеблоком в Нехаевской ЦРБ будут решать путем закупки модульного здания пищеблока.

В надзорном ведомстве на этот счет пояснили, что такая работа ведется, но закупочные процедуры пока не начаты.