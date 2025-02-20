Сегодня, 20 февраля, Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор трем представителям кочевого народа, которые осенью прошлого года напали на полицейского, передает V102.RU.

По информации прокуратуры региона, они признаны виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда каждому назначено два года лишения свободы в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что 10 октября 2024 года сотрудник ГИБДД ОМВД России по Иловлинскому району с целью проверки документов остановил автомобиль «ВАЗ-21110» под управлением 35-летнего подсудимого. Водителю предложили пройти медосвидетельствование, так как у него имелись признаки опьянения. Однако мужчина отреагировал на это агрессивно и отказался выполнять законные требования полицейского.

К месту конфликта прибыли 45-летний дядя и 20-летний сын обвиняемого, которые совместно с родственником оказали сопротивление сотруднику полиции с применением насилия.

Фигуранты уголовного дела ранее не признавали своей вины, но в суде полностью во всем признались. Ранее избранная им мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области