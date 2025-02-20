Серийного взломщика торговых павильонов поймали в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали 40-летнего рецидивиста по подозрению в серии краж из торговых павильонов в Советском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в районный отдел полиции поступило сразу несколько таких заявлений от владельцев торговых точек.





Установлено, что к этим преступлениям причастен местный житель, который ранее уже был судим за совершение аналогичных краж.

- Он разбивал стёкла входных дверей, проникал в торговые точки, откуда похищал денежные средства и товарно-материальные ценности, - рассказали в Главке полиции.

Один из таких эпизодов записала камера видеонаблюдения, установленная внутри торгового павильона. На видео попал момент, когда вор выбивает пластиковую дверь ногой, разбивает стекло молотком и проникает внутрь. Уже в павильоне он вычищает кассу, запихивает мелочь в карманы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. В суд подано ходатайство о заключении его под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области