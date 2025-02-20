В Котово заявили об устранении аварии на теплосети

В городе Котово Волгоградской области коммунальные службы ликвидировали нарушение теплоснабжения, из-за чего без тепла находились несколько школ и детских садов.
- Ремонтные работы на месте аварии завершены. Идёт заполнение системы теплоснабжения, - сообщил в Telegram-канале глава Котовского района Олег Кузьмин.
Напомним, что об аварии стало известно днем 20 февраля. Сообщалось, что без ресурса остались школа №6, детский сад №3, музыкальная школа, а также ряд домов по улицам Разина и Коммунистическая.
Фото: Олег Кузьмин / t.me