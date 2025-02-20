Празднование Широкой Масленицы пройдет в Центральном парке Волгограда





В Волгограде в первые выходные марта горожане и гости города-героя станут участниками празднования Широкой Масленицы, который пройдет на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Здесь, как сообщили в пресс-службе парка, развернется богатая ярмарка. Кроме того, гостям предложат поучаствовать в народных забавах.

Так, 1 марта с 11:00 на ярмарке напротив главной сцены волгоградцам представят для дегустации сыры от известной урюпинской сыроварни. Здесь же можно будет купить варенье и фруктовые закуски., игрушки из меха, полимерной глины, украшения из бисера и камней, ароматические подушки и косметику из натуральных материалов.

– С 12:00 на главной сцене стартует праздничная программа с участием волгоградских творческих коллективов. С часовой программой выступит мужской ансамбль казачьей песни «Браты». А между представлениями казачий ансамбль «Семья» проведет интерактив для взрослых и детей, – анонсировали в ЦПКиО.

Представители областного военно-патриотического казачьего лагеря «Донцы» научат играть в «Золотые ворота», «Как у деда Трифона», «Селезень и утица».

Завершится праздник огненным шоу от творческой лаборатории «Атом шоу».