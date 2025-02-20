



Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю, который попался на краже свитера и кроссовок из магазина «Спортмастер». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 10% заработка.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина в ТРК «Мармелад» зашел в спортивный магазин и спрятал под куртку джемпер фирмы Puma за 6 тысяч рублей. После в отделе обуви волгоградцу также приглянулись кроссовки для бега фирмы Adidas Questar за 12 тысяч рублей, которые он также спрятал под курткой. С неоплаченными обновками волгоградец вышел из магазина, но вскоре был задержан полицией.

В суде сообщают, что осужденный имеет может воспользоваться законным правом и обжаловать приговор.