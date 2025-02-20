Волгоградец отдал 10 млн рублей мошенникам в надежде разбогатеть





В Волгограде 54-летний житель Кировского района поверил злоумышленникам и лишился почти 10 миллионов рублей личных сбережений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, мужчину убедили вложить на фондовой бирже все свои личные сбережения и оформить кредит.

В течение месяца потерпевший переводил деньги на счета аферистов. Когда сумма превысила 9,5 млн рублей, так и не дождавшись прибыли, он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Полиция региона в очередной раз напоминает, что настоящие брокеры никогда не просят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы.

– Прежде чем переводить деньги компании, убедитесь, что у нее есть лицензия на ведение брокерской деятельности, – предупредили в ГУ МВД России по Волгоградской области.