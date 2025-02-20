Расследования

Волгоградец отдал 10 млн рублей мошенникам в надежде разбогатеть

Расследования 20.02.2025 13:37
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20.02.2025 13:37


В Волгограде 54-летний житель Кировского района поверил злоумышленникам и лишился почти 10 миллионов рублей личных сбережений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, мужчину убедили вложить на фондовой бирже все свои личные сбережения и оформить кредит.

В течение месяца потерпевший переводил деньги на счета аферистов. Когда сумма превысила 9,5 млн рублей, так и не дождавшись прибыли, он понял, что его обманули и обратился в полицию. 

Полиция региона в очередной раз напоминает, что настоящие брокеры никогда не просят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы. 

– Прежде чем переводить деньги компании, убедитесь, что у нее есть лицензия на ведение брокерской деятельности, – предупредили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

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