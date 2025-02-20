Общество

Четверым волгоградцам с инвалидностью вручили «Лады»

Общество 20.02.2025 16:02
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20.02.2025 16:02


Четверо жителей Волгоградской области, пострадавших на производстве, получили автомобили по программе социальной, профессиональной и медицинской реабилитации. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном управлении СФР, новые авто марки «Лада Гранта» с механической коробкой передач, автоматической коробкой передач и ручным управлением созданы с учётом индивидуальных возможностей каждого получателя. 
Машины людям, которые пострадали на производстве, предоставляются раз в семь лет. Автомобиль может быть выдан по рекомендации бюро медико-санитарной экспертизы при отсутствии противопоказаний к вождению. 
Один из получателей автомобилей Максим признался, что машина изменит его жизнь. Он уже строит планы и собирается ездить на ней на рыбалку и путешествовать. 
К слову, в течение периода эксплуатации региональное Отделение Социального фонда России по Волгоградской области будет частично компенсировать владельцам авто затраты на топливо и техническое обслуживание. А один раз за счет бюджетных средств можно отремонтировать автомобиль капитально.
Всего в прошлом году Отделение СФР по Волгоградской области закупило для данной категории льготников 34 машины.
Фото Волгоградской областной думы (архив)

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