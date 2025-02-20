Расследования

В Волгоградской области хуторянин избил беременную возлюбленную

Расследования 20.02.2025 15:18
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20.02.2025 15:18


В хуторе Михайловского района Волгоградской области полиция задержала 46-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении своей беременной сожительницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, 34-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу. 

Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчина избил потерпевшую руками и ногами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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