Воспитанник волгоградского футбола Ахмедханов перешел в «Ротор-2»

Полузащитник Ризван Ахмедханов сегодня, 20 февраля, подписал контракт с «Ротором-2» до конца сезона 2025. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, 32-летний футболист станет капитаном второй команды сине-голубых.

Ахмедханов является воспитанником волгоградского футбола. Ранее он выступал за камышинский «Текстильщик», волжскую «Энергию», майкопскую «Дружбу», новороссийский «Черноморец», «Форте» из Таганрога и «Машук-КМВ» из Пятигорска. С лета 2022 года и до окончания сезона 23/24 Ризван играл за «Ротор» и помог клубу выйти в Первую лигу. За сине-голубых опытный футболист провел 63 встречи, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Теперь Ризвану Ахмедханову предстоит стать лидером молодого волгоградского коллектива под руководством главного тренера Альберта Гудимова.

Напомним, «Ротор-2» недавно получил разрешение на участие во Второй лиге по результатам процедуры спортивной аттестации ФНЛ.

Фото: СК «Ротор» /vk.com