Происшествия

В Волгоградской области найдены тела 9-классницы и студента

Происшествия 20.02.2025 14:02
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20.02.2025 14:02


В Волгоградской области нашли тела школьницы и студента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мертвыми молодые люди с разницей в сутки были обнаружены на территории Ленинского района и региональной столицы.

18 февраля в селе Заплавном Ленинского района было найдено тело ученицы 9 класса МКОУ «Заплавинская СОШ». Девушка в возрасте 15 лет обнаружена мёртвой во дворе дома.

19 февраля в Дзержинском районе Волгограда в частном домовладении обнаружено тело 18-летнего учащегося колледжа «Ресторанного сервиса и торговли». Студент проходил обучение на третьем курсе.

Отметим, обстоятельства гибели несовершеннолетних проверяют правоохранительные органы.

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