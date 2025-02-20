Общество

Участникам СВО в Волгоградской области установили льготы на зубопротезирование

Общество 20.02.2025 21:05
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20.02.2025 21:05


В Волгоградской области участникам специальной военной операции гарантируют получение всех видов медицинской помощи бесплатно и в первоочередном порядке. Об этом, как передает V102.RU, сообщает 20 февраля Волгоградская областная дума.

Особый порядок оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции был рассмотрен и одобрен депутатами на сегодняшнем заседании областной думы. Изменения внесены в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Волгоградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

- В новом приложении Территориальной программы установлен порядок регистрации и закрепления участников СВО за медицинскими организациями региона; предоставления им первичной, специализированной, высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи в лечебных учреждениях и на дому, - поясняет облдума. - Законом предусмотрено осуществление зубного протезирования, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями ветеранов боевых действий во внеочередном порядке за счет средств областного бюджета.

Законодатели отмечают, что для ветеранов боевых действий, участвующих в СВО, также предусмотрена и внеочередная медицинская реабилитация. 

Напомним, что сегодня губернатор Андрей Бочаров провел совещание по вопросам оказания помощи ветеранам СВО. Речь шла о создании в регионе современной службы реабилитации участников СВО, а также детей с ограниченными возможностями.

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