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Праздники и гаджеты: когда волгоградцы чаще меняют смартфоны – исследование bigdata Т2

Телеком 20.02.2025 13:08 Реклама
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20.02.2025 13:08 Реклама


Оператор на основе bigdata исследовал, после каких праздников клиенты чаще меняют смартфоны. Больше всего абонентов обновляют гаджеты, отметив Новый год, 8 марта и 1 сентября. В Волгоградской области интерес к новым устройствам проявляют преимущественно женщины: количество активированных девайсов во время праздников у них оказалось значительно выше, чем у мужчин.
Исследование показало, что праздники – это не только время отдыха и подарков, но и настоящий бум обновления гаджетов. Их одинаково любят дарить и получать как мужчины, так и женщины – смартфоны остаются в топе предпочтений при выборе подарка.
Общероссийская тенденция выявила, что Новый год – безусловный лидер среди праздников: именно в этот период абоненты чаще всего получают и активируют новые смартфоны. В 2024 году 31% всех смен гаджетов в праздничные дни пришлись на январские праздники. Второе место заняло 8 марта – 24% пользователей обновили устройства в этот день. В тройку лидеров также вошло 1 сентября – 21%, что может быть связано с подготовкой к новому учебному и деловому сезону. Наименее популярными праздниками по количеству подаренных смартфонов оказались 23 и 14 февраля – на них пришлось по 12%.
В Волгоградской области тенденция повторяется: в 2024 году 31% пользователей в регионе меняли свои смартфоны на Новый год, 24% – 8 марта, а еще 21% – 1 сентября. Наименьший процент был также зафиксирован 14 и 23 февраля – по 12%.
Интерес к новым гаджетам проявляют как мужчины, так и женщины. При этом в новогодние праздники количество обновленных смартфонов у женщин было на 5,5% больше, чем у мужчин. Однако на февральские праздники распределение поменялось: 14 и 23 февраля именно мужчины активировали смартфоны чаще – на 7,8% и 8,1% соответственно. Примечательно, что 8 марта разница оказалась несущественной – всего 0,8% в пользу женщин, а 1 сентября наблюдалось небольшое преимущество в пользу мужчин – в 1,5%.
В Волгоградской области больше предпочитают обновлять гаджеты женщины. Согласно статистике, они чаще мужчин активировали новые смартфоны во время праздников, однако динамика менялась  в зависимости от события. На Новый год разница в пользу женщин составила 8%, на 14 февраля – на 2%. К 8 марта показатель вырос в 8 раз, а на 1 сентября на 5%.Преимущество по количеству активаций в пользу мужчин было зафиксировано только 23 февраля: разница составила 6%. 
Оператор также выявил, что несмотря на повышенное внимание к релизам от Apple, Android предпочитает большая часть пользователей в России. В праздничные периоды его выбирали в 6 раз чаще, чем iOS. Смартфоны на базе Android составили 85% всех обновлений, в то время как устройства на базе iOS – лишь 15%. Эта операционная система популярна как среди женщин, так и среди мужчин: более 80% пользователей обеих категорий выбирают Android. Волгоградцы в 2024 году подтвердили общероссийский тренд: 76% пользователей в регионе отдали предпочтение смартфонам на базе Android, 14% – релизам от iOS.
Фото: Т2
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