Общество

Куда пустят без QR-кода?: волгоградцам разъяснили новые коронавирусные ограничения

Общество 09.07.2021 16:04
0
09.07.2021 16:04


Новые коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в Волгоградской области с 12 июля, позволят работать всем, но "свободные от COVID-19 зоны" и обладатели QR-кодов будут иметь ряд преимуществ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на разъяснение оперативного штаба Волгоградской области, с понедельника в регионе начнут работать так называемые "зоны, свободные от COVID-19". Такой статус могут получить индивидуальные предприниматели и организации, в которых не менее 60% работников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или перенесли COVID-19 не более 6 месяцев назад. 
Музеи, кинотеатры и кинозалы, культурно-досуговые учреждения, театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, бары и другие заведения, перешедшие с 12 июля в "зону, свободную от COVID-19", будут работать без ограничений по времени и заполняемости столиков и залов, смогут проводить различные торжества и банкеты, открывать танцполы. Вход в такие "зоны" будет доступен только для обладателей QR-кода или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, либо документа с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения.

Все, кто не перейдет в "свободную от COVID-19 зону", тоже будет работать, но с ограничениями.
Для общепита:
- с 6:00 до 0:00;
- запрет принимать посетителей в залах в период с 0:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос;
- приостановка работы детских комнат, танцевальных площадок, караоке, проведение личных, семейных, корпоративных праздников, банкетов и прочих торжеств;
- действующие ограничения по заполняемости залов;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
 
Для культурно-досуговых и иных развлекательных заведений:
- действующие ограничения по заполняемости залов и количеству посетителей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

При этом требование по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил останется без изменений для всех "свободных" и "несвободных" от COVID-19 организаций , в частности: применение в залах устройств для обеззараживания воздуха, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции контактных поверхностей, обработка рук антисептическими средствами, термометрия.
 
Жителям региона, имеющим медотвод по медицинским показателям, а также не прошедшим вакцинацию рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Однако им не запрещается посещать вышеуказанные заведения (музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние кафе), предоставляющие услуги без  предъявления посетителями QR-кодов, в разрешенные часы работы с установленными ограничениями и с обязательным соблюдением личных мер безопасности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
09.07.2021 16:09
Общество 09.07.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2021 11:46
Общество 09.07.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2021 09:00
Общество 09.07.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 19:59
Общество 08.07.2021 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 18:58
Общество 08.07.2021 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 17:35
Общество 08.07.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 14:38
Общество 08.07.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 13:24
Общество 08.07.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 12:23
Общество 08.07.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 09:33
Общество 08.07.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 08:50
Общество 08.07.2021 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 21:40
Общество 07.07.2021 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 17:53
Общество 07.07.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 12:04
Общество 07.07.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 11:51
Общество 07.07.2021 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Миллион по «удаленке»: лжеброкер обокрал пенсионера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариковСмотреть фотографии
16:24
Рекордную сумму перечислили в бюджет налогоплательщики Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Коллапса нет, вода есть: в Светлом Яре под Волгоградом сохраняется режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:04
Куда пустят без QR-кода?: волгоградцам разъяснили новые коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:44
Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Стреляли по колесам: пьяный угонщик на «Ниве» устроил гонки с полицейскими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картономСмотреть фотографии
13:34
Компания «ЕвроХим» в очередной раз подтвердила статус лучшего предприятия химической промышленностиСмотреть фотографии
13:09
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролюСмотреть фотографии
12:38
Напавшего на волгоградку бомжа выследили в Тюменской области по генотипуСмотреть фотографии
12:23
В Садах Придонья вишню убирают комбайныСмотреть фотографии
11:46
Первая в Волжском библиотека нового поколения с VR-очками откроется в сентябреСмотреть фотографии
10:42
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы ОсиповаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
На мопеде, Chrysler и «Ниве»: водителей-пьяниц сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
У безалаберной управляющей компании в центре Волгограда отобрали все домаСмотреть фотографии
20:59
Водитель трактора погиб после столкновения с пассажирским поездом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:59
Нового владельца ищут для разрушенного кинотеатра "Юбилейный" в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
Третий в Волгограде пляж откроют на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 