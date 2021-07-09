



Новые коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в Волгоградской области с 12 июля, позволят работать всем, но "свободные от COVID-19 зоны" и обладатели QR-кодов будут иметь ряд преимуществ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на разъяснение оперативного штаба Волгоградской области, с понедельника в регионе начнут работать так называемые "зоны, свободные от COVID-19". Такой статус могут получить индивидуальные предприниматели и организации, в которых не менее 60% работников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или перенесли COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Музеи, кинотеатры и кинозалы, культурно-досуговые учреждения, театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, бары и другие заведения, перешедшие с 12 июля в "зону, свободную от COVID-19", будут работать без ограничений по времени и заполняемости столиков и залов, смогут проводить различные торжества и банкеты, открывать танцполы. Вход в такие "зоны" будет доступен только для обладателей QR-кода или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, либо документа с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения.





Все, кто не перейдет в "свободную от COVID-19 зону", тоже будет работать, но с ограничениями. Для общепита: - с 6:00 до 0:00; - запрет принимать посетителей в залах в период с 0:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос; - приостановка работы детских комнат, танцевальных площадок, караоке, проведение личных, семейных, корпоративных праздников, банкетов и прочих торжеств; - действующие ограничения по заполняемости залов; - соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Для культурно-досуговых и иных развлекательных заведений:

- действующие ограничения по заполняемости залов и количеству посетителей;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.





При этом требование по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил останется без изменений для всех "свободных" и "несвободных" от COVID-19 организаций , в частности: применение в залах устройств для обеззараживания воздуха, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции контактных поверхностей, обработка рук антисептическими средствами, термометрия.

Жителям региона, имеющим медотвод по медицинским показателям, а также не прошедшим вакцинацию рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Однако им не запрещается посещать вышеуказанные заведения (музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние кафе), предоставляющие услуги без предъявления посетителями QR-кодов, в разрешенные часы работы с установленными ограничениями и с обязательным соблюдением личных мер безопасности.



