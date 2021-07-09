Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картоном

Экология 09.07.2021 13:48
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09.07.2021 13:48
Более 20 очагов захламления твердыми коммунальными отходами обнаружили на полях Волгоградской области специалисты территориального управления Россельхознадзора за последние полгода. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, на полях нашли залежи из обрывков полиэтиленовой пленки, отрезов шланга капельного орошения, картонных ящиков, различной тары и упаковки.
Общая площадь замусоренной территории составляет 4 гектара. Как правило, мусор оставляют фермеры, которые не заботятся об вывозе ТКО после уборки урожая. По факту нарушений в отношении землепользователей возбуждены дела об административном правонарушении, им выданы обязательные к исполнению предписания о ликвидации очагов захламления.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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