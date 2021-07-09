Политика 09.07.2021 10:42
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09.07.2021 10:42
Секретарь Волгоградского реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков поручил фракции в Волгоградской областной думе принять меры в отношении депутата Александра Осипова вплоть до исключения из фракции. Как сообщает ИА «Высота 102», решение будет принято на внеочередном заседании думских единороссов.
На действия депутата Сергею Горнякову пожаловался житель Среднеахтубинского района Евгений Клинков. «У нас долгожданное событие совершилось — началось строительство мостового перехода. Это очень важное и значимое для всего региона и для нашего района событие... Но нам очень непонятна позиция, которую занял депутат Волгоградской областной думы Осипов, член партии, член фракции «Единой России». Какие-то начались акции на строительной площадке, какие-то помехи, полиции угрозы, провокационные какие-то вещи. Мы все-таки думаем, что то, чем он занимается, это идет вразрез с региональной политикой партии, вразрез с фракционной деятельностью», — сказал Клинков.
Сергей Горняков напомнил, что Осипов хоть и состоит во фракции, но не является членом партии «Единая Россия». «Мы работаем как единое целое с органами исполнительной власти региона, муниципальных образований. Решение принято и поддерживается министерствами Российской Федерации, безусловно, это решение надо исполнять. И если мы понимаем, что наш депутат областной думы, член фракции «Единая Россия» каким-то образом противодействует, призывает людей к несогласованным действиям, то я поручаю сегодня фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе, чтобы они рассмотрели действия Осипова Александра Владимировича», — заявил секретарь реготделения на видеоселекторном совещании с местными отделениями «ЕР».
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