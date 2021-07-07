В первом полугодии 2021 года пользователей бизнес-карты Сбербанка стало больше на 20%





В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях уже больше 71 тысячи предпринимателей используют дебетовую бизнес-карту от Сбербанка в своей работе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в 2021 году новых клиентов, пользующихся данной услугой, стало почти на 11 тысяч больше.

Дебетовая бизнес-карта позволяет оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы бизнеса. Наиболее востребованной операцией у предпринимателей Поволжья является оплата в торгово-сервисных точках. Важной особенностью карты является круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте компании.

Подключить к расчетному счету можно неограниченное количество бизнес-карт, которыми смогут пользоваться сотрудники. На карты можно поставить лимит в интернет-банке и приложении СберБизнес.

Кроме того, для бизнес-карт Сбербанка есть программа «Бизнес-кешбэк». При оплате любой покупки бизнес-картой начисляются бонусы, которые можно конвертировать в рубли: сумма приходит на расчётный счёт.

«Сбербанк оказывает своим бизнес-клиентам различные формы поддержки. При формировании своих сервисов мы опираемся на запросы наших клиентов. Бизнес-карта позволяет оперативно оплачивать нужды компании напрямую, без оформления платежных документов. По отзывам предпринимателей это тот продукт, который позволяет экономить время, фокусируясь на главных задачах бизнеса», - отметил Ярослав Костарев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка.

В настоящее время растет запрос на оформление дебетовых бизнес-карт без физического носителя. Пользоваться такими картами можно с помощью смартфонов или «умных гаджетов» с поддержкой NFC. Отсутствие физического пластикового носителя позволяет снизить уровень загрязнения планеты, к тому же такую карту невозможно потерять.



