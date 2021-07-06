Расследования

Водителя внедорожника арестовали на 15 суток за езду по парку и ступеням набережной Волгограда

Расследования 06.07.2021 17:58
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06.07.2021 17:58




Аршак Нерсисян, который на своем внедорожнике "Chevrolet NIVA" рассекал по террасе Центральной набережной Волгограда не реагируя на требования полиции, арестован на 15 суток. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение принял сегодня Центральный районный суд Волгограда, рассмотрев дело об административном правонарушении.

Нерсисян привлечен к ответственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Правонарушитель пояснил в суде, что действительно двигался по набережной, однако сотрудника полиции не видел.
В суде было установлено, что Нерсисян двигался на внедорожнике в парковой зоне верхней террасы набережной и не реагировал на законные требования сотрудника полиции остановиться.
Как ранее сообщало информагентство, полицейские задержали 39-летнего водителя, который 4 июля около 2 часов ночи катался на внедорожнике по пешеходным дорожкам и ступеням Центральной набережной в Волгограде. Происшествие было зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения. На записи видно, как внедорожник "Chevrolet NIVA" разъезжает возле фонтана "Искусство", далее по пешеходным дорожкам и ступеням центральной лестницы. Позже водитель пояснил полицейским, что таким образом решил протестировать внедорожные характеристики автомашины.
Фото и видео ГУ МВД России Волгоградской области от 4 июля 2021 г.

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