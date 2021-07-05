Происшествия 05.07.2021 10:27
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05.07.2021 10:27
Полицейские задержали 39-летнего водителя, который около 2 часов ночи катался на внедорожнике по пешеходным дорожкам и ступеням Центральной набережной в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, происшествие было зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения. На записи видно, как внедорожник "Нива Шевроле" разъезжает возле фонтана "Искусство", далее по пешеходным дорожкам и ступеням центральной лестницы.
Полицейским не составило труда установить личность владельца транспортного средства. Мужчина пояснил, что таким образом решил протестировать внедорожные характеристики автомашины. В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).
Кроме этого, возбуждено административное расследование по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), решение по которому будет принято по поступлению сведений о результатах химико-токсикологического исследования на наличие психоактивных веществ. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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