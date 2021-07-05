Подросток на мопеде сбил пожилого велосипедиста под Волгоградом





Подросток и предпенсионер пострадали в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на улице Мира в поселке ОПХ "Новожизненское".

17-летний водитель мопеда "Стелс" напротив дома №210 совершил наезд на 60-летнего велосипедиста, который двигался в прямом попутном направлении. Оба водителя госпитализированы с травмами в больницу.



