Двое подростков разбились на скутере в городе Волгоградской области

Происшествия 04.07.2021 10:21
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04.07.2021 10:21
В Урюпинскую ЦРБ госпитализированы с травмами 16-летние юноша и девушка после ДТП в частном секторе города Урюпинска. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, подростки ехали на скутере «Альфа» по переулку Ульяновский и врезались в Lada Granta. Авария произошла по вине несовершеннолетнего водителя двухколесного транспорта: он не уступил дорогу выезжавшему на перекресток легковому автомобилю. Находившийся за рулем Lada 26-летний мужчина не пострадал.
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