Путин наградил 20 жителей Волгоградской области

Федеральные новости 03.07.2021 13:08
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03.07.2021 13:08
Двадцать жителей Волгоградской области, среди которых в основном рабочие из сельских районов, получили высокие награды от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 27-страничный Указ президента РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в Волгоградской области отмечены механизаторы, трактористы, бригадиры, трактористы-машинисты ряда сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Волгоградской области. Государственные награды они получили за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. В числе награжденных 19 мужчин и одна женщина – старший мастер сырохранилища на Еланском сыродельном комбинате Елена Дорохина.
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