Экономика

Банк «Открытие» стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России»

Экономика 02.07.2021 12:00
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02.07.2021 12:00

Социальный проект #Немаловажный банка «Открытие», запущенный в 2020 году для поддержки предпринимателей во время пандемии, получил награду в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 прошлого года бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа», который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк «Открытие» смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.
В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей. Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».
Также за проект #Немаловажный были награждены партнеры «Открытия» — OMD Media Direction и «Национальная Медиа Группа».
Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. К участию в Программе принимаются проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, реализованные или действующие на территории РФ с 2010 года.

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