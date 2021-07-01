В Волгоградской области из-за засухи погибают сосны

Экология 01.07.2021 14:39
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01.07.2021 14:39
Волгоградские специалисты выяснили причины усыхания сосновых насаждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», в конце июня комиссия в составе специалистов центра, облкомприроды, ученых побывали в Ольховском лесничестве, где зафиксировали многочисленные пожелтевшие сосны. Подобные картины сегодня можно наблюдать почти по всей территории региона, где растут хвойные. Однако ранее взятые образцы пораженных деревьев не выявили наличия в них вредных организмов и патогенов. При этом, например, на участках, где растет сосна крымская, после обильных дождей в первой половине июня наблюдались признаки восстановления даже самых «безнадежных» деревьев. Комиссия пришла к единому мнению - главной причиной усыхания насаждений стала глубокая почвенная засуха, вызванная недостатком атмосферных осадков в 2019 и 2020 годах. На основании полученных данных специалисты разработали рекомендации для повышения засухоустойчивости сосновых насаждений, рассказали в «Центре защиты леса Волгоградской области». В частности, здесь советуют отдавать предпочтение при высадке сосне крымской как более засухоустойчивой породе.
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