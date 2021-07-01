Политика

Помощник Путина прилетел в Волгоград

Политика 01.07.2021 13:00
0
01.07.2021 13:00


Сегодня помощник президента России Игорь Левитин прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области, Игорь Левитин обсудил с губернатором Андреем Бочаровым вопросы развития города-героя как ключевого транспортного узла, а также создания на базе международного аэропорта Волгограда мультимодального комплекса. Сейчас за счет собственника проводится третий этап реконструкции аэропорта, в ходе которого возводится пешеходная галерея между терминалами для внутренних и международных рейсов, устанавливаются телетрапы. Договор на поставку двух телетрапов заключен со сроком исполнения до конца декабря.
Комплексная реконструкция главных воздушных ворот Волгограда стартовала в 2014 году. Регион получил, по сути, новый аэропорт с двумя современными терминалами, передовым навигационным оборудованием и железнодорожной веткой для электропоезда. Пропускная способность волгоградского аэроузла увеличилась втрое, выросла география полетов. Так, в мае текущего года пассажиропоток превысил зафиксированный в дни ЧМ-2018. 
По данным обладминистрации, сегодня вопросы укрепления Волгоградской области как ключевого транспортного узла федерального значения, развития инфраструктуры для газомоторного транспорта, продолжения газификации территорий и реализации стратегических проектов дорожного строительства также будут рассмотрены в ходе выездного совещания с заместителем председателя Правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, руководством ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "Газпром межрегионгаз", ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Политика
25.06.2021 09:07
Политика 25.06.2021 09:07
Комментарии

0
Далее
Политика
21.06.2021 12:56
Политика 21.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2021 17:04
Политика 09.06.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Политика
08.06.2021 15:18
Политика 08.06.2021 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
31.05.2021 17:13
Политика 31.05.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Политика
31.05.2021 16:25
Политика 31.05.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Политика
30.05.2021 14:59
Политика 30.05.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Политика
29.05.2021 17:13
Политика 29.05.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Политика
26.05.2021 19:49
Политика 26.05.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2021 12:38
Политика 24.05.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Политика
22.05.2021 17:31
Политика 22.05.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2021 20:08
Политика 12.05.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Политика
26.04.2021 20:11
Политика 26.04.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Политика
21.04.2021 16:35
Политика 21.04.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Политика
19.04.2021 17:25
Политика 19.04.2021 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Двойной удар: легковушка впечаталась в столб после столкновения с кроссовером в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до судаСмотреть фотографии
14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 