Помощник Путина прилетел в Волгоград





Сегодня помощник президента России Игорь Левитин прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области, Игорь Левитин обсудил с губернатором Андреем Бочаровым вопросы развития города-героя как ключевого транспортного узла, а также создания на базе международного аэропорта Волгограда мультимодального комплекса. Сейчас за счет собственника проводится третий этап реконструкции аэропорта, в ходе которого возводится пешеходная галерея между терминалами для внутренних и международных рейсов, устанавливаются телетрапы. Договор на поставку двух телетрапов заключен со сроком исполнения до конца декабря.

Комплексная реконструкция главных воздушных ворот Волгограда стартовала в 2014 году. Регион получил, по сути, новый аэропорт с двумя современными терминалами, передовым навигационным оборудованием и железнодорожной веткой для электропоезда. Пропускная способность волгоградского аэроузла увеличилась втрое, выросла география полетов. Так, в мае текущего года пассажиропоток превысил зафиксированный в дни ЧМ-2018.

По данным обладминистрации, сегодня вопросы укрепления Волгоградской области как ключевого транспортного узла федерального значения, развития инфраструктуры для газомоторного транспорта, продолжения газификации территорий и реализации стратегических проектов дорожного строительства также будут рассмотрены в ходе выездного совещания с заместителем председателя Правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, руководством ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "Газпром межрегионгаз", ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области