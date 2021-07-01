Помощник Путина прилетел в Волгоград

Политика 01.07.2021 13:00
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01.07.2021 13:00
Сегодня помощник президента России Игорь Левитин прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области, Игорь Левитин обсудил с губернатором Андреем Бочаровым вопросы развития города-героя как ключевого транспортного узла, а также создания на базе международного аэропорта Волгограда мультимодального комплекса. Сейчас за счет собственника проводится третий этап реконструкции аэропорта, в ходе которого возводится пешеходная галерея между терминалами для внутренних и международных рейсов, устанавливаются телетрапы. Договор на поставку двух телетрапов заключен со сроком исполнения до конца декабря.
Комплексная реконструкция главных воздушных ворот Волгограда стартовала в 2014 году. Регион получил, по сути, новый аэропорт с двумя современными терминалами, передовым навигационным оборудованием и железнодорожной веткой для электропоезда. Пропускная способность волгоградского аэроузла увеличилась втрое, выросла география полетов. Так, в мае текущего года пассажиропоток превысил зафиксированный в дни ЧМ-2018.
По данным обладминистрации, сегодня вопросы укрепления Волгоградской области как ключевого транспортного узла федерального значения, развития инфраструктуры для газомоторного транспорта, продолжения газификации территорий и реализации стратегических проектов дорожного строительства также будут рассмотрены в ходе выездного совещания с заместителем председателя Правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, руководством ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "Газпром межрегионгаз", ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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