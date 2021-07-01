Борьба с коррупцией

Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничество

Борьба с коррупцией 01.07.2021 11:34
0
01.07.2021 11:34


К трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей приговорен бывший лидер волгоградских коммунистов и экс-депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Николай Паршин. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, уголовное дело Паршина, который уже длительное время скрывается от правосудия, рассматривалось без его участия. Заседание в Волжском городском суде Волгоградской области проводилось в соответствии с ч. 5 ст.247 УПК РФ.
Судом установлено, что в 2010 году 48-летний Николай Паршин, являясь депутатом Волгоградской областной думы, действуя в составе преступной группы с участием главы Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Сергея Тихонова, депутата Волжской городской думы Сергея Чекункова и начальника управления финансов администрации города Волжского Андрея Уварова, совершил хищение бюджетных средств в размере 25 миллионов рублей, выделенных из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым муниципального имущества - двухэтажного здания МОУ "Рахинская средняя общеобразовательная школа" вместе с земельным участком.
По данным следствия, соучастники договорились похитить бюджетные средства под видом реализации здания школы за сумму в 100 раз превышающую ее первоначальную стоимость. При этом указанные лица знали, что администрация Среднеахтубинского района Волгоградской области не нуждается в приобретении этого объекта, а само здание не может и не будет использоваться по назначению. Паршин, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, должен был оказать содействие в решении вопроса о возможности выделения из областного бюджета денежных средств на приобретение здания бывшей школы.
Похищенными денежными средствами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Паршин был объявлен в розыск постановлением Волжского городского суда от 26 апреля 2017 год. До настоящего времени его место нахождения не установлено. В отношении Паршина судом изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото из архива "Высоты 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
30.06.2021 15:12
Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 10:59
Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2021 17:24
Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 17:52
Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 16:27
Борьба с коррупцией 26.06.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.06.2021 14:53
Борьба с коррупцией 25.06.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.06.2021 16:20
Борьба с коррупцией 24.06.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.06.2021 08:25
Борьба с коррупцией 04.06.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2021 09:00
Борьба с коррупцией 03.06.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 14:38
Борьба с коррупцией 02.06.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 08:17
Борьба с коррупцией 02.06.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2021 20:50
Борьба с коррупцией 01.06.2021 20:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 17:43
Борьба с коррупцией 28.05.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 10:06
Борьба с коррупцией 28.05.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2021 10:58
Борьба с коррупцией 26.05.2021 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Двойной удар: легковушка впечаталась в столб после столкновения с кроссовером в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до судаСмотреть фотографии
14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 