



К трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей приговорен бывший лидер волгоградских коммунистов и экс-депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Николай Паршин. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, уголовное дело Паршина, который уже длительное время скрывается от правосудия, рассматривалось без его участия. Заседание в Волжском городском суде Волгоградской области проводилось в соответствии с ч. 5 ст.247 УПК РФ.

Судом установлено, что в 2010 году 48-летний Николай Паршин, являясь депутатом Волгоградской областной думы, действуя в составе преступной группы с участием главы Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Сергея Тихонова, депутата Волжской городской думы Сергея Чекункова и начальника управления финансов администрации города Волжского Андрея Уварова, совершил хищение бюджетных средств в размере 25 миллионов рублей, выделенных из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым муниципального имущества - двухэтажного здания МОУ "Рахинская средняя общеобразовательная школа" вместе с земельным участком.

По данным следствия, соучастники договорились похитить бюджетные средства под видом реализации здания школы за сумму в 100 раз превышающую ее первоначальную стоимость. При этом указанные лица знали, что администрация Среднеахтубинского района Волгоградской области не нуждается в приобретении этого объекта, а само здание не может и не будет использоваться по назначению. Паршин, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, должен был оказать содействие в решении вопроса о возможности выделения из областного бюджета денежных средств на приобретение здания бывшей школы.

Похищенными денежными средствами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Паршин был объявлен в розыск постановлением Волжского городского суда от 26 апреля 2017 год. До настоящего времени его место нахождения не установлено. В отношении Паршина судом изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива "Высоты 102"